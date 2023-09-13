الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرلمان الليبي يشكر الرئيس السيسي على دعم ليبيا بعد كارثة العاصفة "دانيال"

عبدالله بليحق المتحدث
عبدالله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي

وجَّه عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا للدعم الذي قدمته مصر لأشقائها في ليبيا جراء كارثة العاصفة "دانيال". 

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نشكر جميع الدول الصديقة والتي كانت في مقدمتها مصر بقيادة الرئيس السيسي لمساندة الشعب الليبي".

ووجّه الشكر أيضًا إلى دولة الإمارات والسعودية وتونس والجزائر، مؤكدًا أن حجم الكارثة كبير ويحتاج إلى مضاعفة الجهود.

عودة الكهرباء جزئيًا في درنة 

وأوضح أنه تم إعادة التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات جزئيًا إلى بعض المدن، مما ساعد في وصول بعض الاستغاثات من العالقين لفرق الإنقاذ.

 ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إلى أن عدد ضحايا مدينة درنة جراء العاصفة دانيال بلغ 7 آلاف حتى الآن، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل؛ لمواجهة تداعيات الكارثة.

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