برلمانى: مصر لا تتأخر يومًا عن تقديم يد العون لأشقائها

تقدم المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بخالص تعازيه إلى الأشقاء فى المغرب وليبيا في ضحايا كارثة الزلزال والعاصفة دانيال، والتي راح ضحيتهما آلاف الضحايا من القتلى والمصابين إضافة إلى المفقودين الذين لم يتحدد مصيرهم حتى الآن.

وثمَّن "صبور"، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وهو ما يعكس موقف مصر الداعم لكل الأشقاء العرب في كل الظروف، مؤكدًا أن مصر لا تتأخر يومًا عن تقديم يد العون إلى كل محتاج، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والتي تفوق قدرة دولة بمفردها.

تضامن مصر مع الأشقاء

وأكد عضو مجلس الشيوخ، تضامن الدولة قيادةً وشعبًا مع الأشقاء، ووقوفها بجانبهم سواء فى المغرب وليبيا، مطالبا بتعزيز الدعم العربي المقدم الدولتين الشقيقتين من المساهمة في العثور على المفقودين العالقين، فضلًا عن تخطي آثار الكارثتين سريعًا، موضحًا أن ما حدث خلَّف كمًَّا هائلًا من الدمار الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل تنفيذ خطط سريعة للإعمار لكي تعود للحياة في البلدين إلى طبيعتها.

كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي، بمد يد العون إلى الدولتين الشقيقتين وتعزيز التعاون مع دول الجوار من أجل تقديم الدعم الكافي لهم، مؤكدًا ضرورة أن يظهر العالم مزيد من الدعم للدولتين من أجل الترسيخ لمجتمع دولي أكثر تكاتفًا وتعاونًا دون وضع المواقف السياسية في الاعتبار، الأهم إعلاء قيم الإنسانية.