أستاذ علاقات دولية: مصر داعم حقيقى وواقعى للأشقاء العرب بمختلف الأزمات (فيديو)

علق الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، على توجيه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

مصر تتعامل مع العرب بكل إنسانية

وقال خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن “إنسانية الدولة المصرية” هي العنوان الأبرز في ‏تعامل مصر مع الأشقاء العرب، فمصر دولة كبيرة ومحورية، تنظر إلى أشقائها العرب، باعتبارهم جزءا منها.

وأضاف ‏خبير العلاقات الدولية، أن مصر دائما وأبدا داعم حقيقي وواقعي وقت الأزمات، والدولة المصرية تقف دائما بجانب أشقائها العرب؛ باعتبارها السند، وهذا ظهر في مواقف كثيرة، سواء في الأزمة الحالية في ليبيا أو المغرب.

إعلان الحداد

وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًّا وبحرًّا للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماعه المنعقد مع قادة القوات المسلحة لتقديم المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب، أن هناك 7 طائرات سيتم تحريكها الآن، وبالنسبة إلى ليبيا أتصور أننا محتاجون إلى أن نقدم الإعانة، لأن حجم الضرر الناجم عن الفيضانات ضخم جدًّا، والمعلومات الواردة تحتاج إلى تحركنا بكل القدرات، وقدرات الجيش قوية وقادرة.