الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدء وصول المساعدات المصرية إلى ليبيا (فيديو)

وصول المساعدات المصرية
وصول المساعدات المصرية إلى ليبيا

أعلن فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عن بدء وصول المساعدات المصرية إلى الأراضي الليبية، لتقديم الدعم اللازم بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وقال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي إن العاصفة "دانيال" تسببت في انهيار سد وادي في مدينة درنة وأوقعت مئات الضحايا، موضحًا أن انهيار السد أدى إلى اندفاع المياه وجرف منازل كثيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم: "المنظمات الخيرية تتوجه إلى درنة لتقديم المساعدات اللازمة"، موضحًا أن العاصفة جرفت منازل وسيارات وخلفت ضحايا ومفقودين، بجانب انهيار عمارات سكنية وبيوت ومحلات تجارية جراء العاصفة.

إعلان الحداد 3 أيام

وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًّا وبحرًّا للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماعه المنعقد مع قادة القوات المسلحة لتقديم المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب، أن هناك 7 طائرات سيتم تحريكها الآن، وبالنسبة إلى ليبيا أتصور أننا محتاجون إلى أن نقدم الإعانة، لأن حجم الضرر الناجم عن الفيضانات ضخم جدًّا، والمعلومات الواردة تحتاج إلى تحركنا بكل القدرات، وقدرات الجيش قوية وقادرة.

 

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