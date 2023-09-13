حزب المؤتمر: دعم مصر للمغرب وليبيا يعكس دورها التاريخي تجاه الأشقاء

قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة وأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين لدولتي ليبيا والمغرب يعكس الدور التاريخي لمصر بدعم الدول الأشقاء.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء

وأوضح حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية، أن مصر دائمًا تلتزم تجاه أشقائها من خلال تقديم الدعم لها في كافة الأزمات والمحن والكوارث، بالإضافة إلى أن هذه المساعدات تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء ودعمهم في مواجهة التحديات.

علاقات طيبة وتاريخية

وأكد حزب المؤتمر، أن مصر تربطها علاقات طيبة وتاريخية مع ليبيا والمغرب تحظى باحترام من جانب البلدين مما يجعل الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم أية مساعدات من شأنها دعم وتخفيف الأعباء عنهم في محنهم.

دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا زلزال المغرب الذي راح ضحيتهم مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

خالص العزاء والمواساة للأشقاء

وتوجه حزب المؤتمر بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة وإلى الشعب الليبي الشقيق، داعيه المولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، موجهًا بإعلان الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.