الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: دعم مصر للمغرب وليبيا يعكس دورها التاريخي تجاه الأشقاء

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة وأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين لدولتي ليبيا والمغرب يعكس الدور التاريخي لمصر بدعم الدول الأشقاء.

 تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء 

وأوضح حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية، أن مصر دائمًا تلتزم تجاه أشقائها من خلال تقديم الدعم لها في كافة الأزمات والمحن والكوارث، بالإضافة إلى أن هذه المساعدات تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء ودعمهم في مواجهة التحديات.

برلمانى يشيد بالتأسيس الإلكترونى للشركات: يقضى على البيروقراطية ويواكب التغيرات العالمية

برلماني: منتدى الاستثمار المناخي يأتي استكمالًا لدور مصر في الحفاظ على البيئة

علاقات طيبة وتاريخية

وأكد حزب المؤتمر، أن مصر تربطها علاقات طيبة وتاريخية مع ليبيا والمغرب تحظى باحترام من جانب البلدين مما يجعل الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم أية مساعدات من شأنها دعم وتخفيف الأعباء عنهم في محنهم.

دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن  القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا زلزال المغرب الذي راح ضحيتهم مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

خالص العزاء والمواساة للأشقاء

وتوجه حزب المؤتمر بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة وإلى الشعب الليبي الشقيق، داعيه المولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، موجهًا بإعلان الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

الدعم الإنساني إعصار “دانيال توجيهات الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي الربان عمر صميدة

مواد متعلقة

قيادي بـ"مستقبل وطن": "مسافة السكة" منهج مصر الدائم في مساندة الأشقاء العرب عند الشدائد

الأمين العام للبرلمان العربى يُشارك فى اجتماع جمعية أمناء البرلمانات العربية

برلمانى: منتدى الاستثمار المناخى يأتى استكمالًا لدور مصر فى الحفاظ على البيئة

"خارجية النواب": مصر تحرص دائمًا على مد يد العون للأشقاء

برلمانية: إطلاق الخطة التنموية لشمال سيناء ضمانة رئيسية لاستدامة الاستقرار

العسومى: الإعلام البرلمانى الرقمى ضرورة ومؤشر لقياس حالة الرضا الشعبى

حماة الوطن: مصر كانت وستظل من أوائل الدول التى تقدم يد العون للأشقاء العرب

برلمانى يشيد بالتأسيس الإلكترونى للشركات: يقضى على البيروقراطية ويواكب التغيرات العالمية

الأكثر قراءة

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

"بسبب دراجة نارية".. عاطل يذبح شابًا وسط الشارع ويدهس أمين شرطة بالقليوبية

"الأرصاد": نودع تأثيرات "دانيال" اليوم.. وبدء تراجع درجات الحرارة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟