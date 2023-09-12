نائب محافظ أسوان: بدء تسليم وحدات مشروع إسكان حى اللوتس بالعقاد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبوزيد، بالمرور الميدانى على مشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد للإطلاع على الجهود المتواصلة التى تقدمها المحافظة للمنتفعين بهذا المشروع الحيوى.

وجاء ذلك فى إطار متابعته المتواصلة للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد للوقوف على معدلات الإنجاز به، خاصة أنه كان من المشروعات المتعثرة التى شهدت النور بعد 14 عاما.

بدء التسليم الابتدائى لمشروع حى اللوتس

من جانبها أوضحت نائب المحافظ، أنه تم البدء في التسليم الإبتدائى لوحدات المشروع، مع دعم حى اللوتس بـ 250 شجرة مثمرة.

ولفتت نائب محافظ أسوان، إلى أن هناك توجيهات مستمرة من محافظ أسوان لاستكمال باقى الأعمال الجارية بمشروع حى اللوتس سواء فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والمشروعات الخدمية، والتى من بينها المسجد والمينى مول، بالإضافة إلى استكمال أعمال التشطيبات بالعمارات السكنية لخلق مجتمع عمرانى حضارى متكامل.

محافظ أسوان يُتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

وفى سياق متصل، استكمل فريق عمل حياة كريمة، بناء على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وأكد المهندس ناحج مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، على القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 19 من المشروعات الجارية بقرية حجازة بمركز كوم أمبو والتى تشمل 11 تابعا تضم 28 ألفا و 569 نسمة، مشيراً إلى أنه خلال الجولة تم التشديد على ضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان لتكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات ، بالإضافة إلى الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز والانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم تفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية ومتابعة تقديم مختلف المعاملات المتاحة للمواطنين، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مدرسة نجع العرب الإبتدائية، وكوبرى المنشأ على مصرف أحمد مصطفى بنسب تنفيذ 100%.

ولفت إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب لتغذية ودعم المناطق المحرومه بنسبة 85 %، علاوة على تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة مدرسة الخور الإعداديه بنسب 80%، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مركز شباب نجع العرب بنسبة 73%، وأيضاً مشروع إنشاء مركز شباب حجازة بنسبة 70%.