محافظ أسوان يتابع تنفيذ 19 مشروع "حياة كريمة" بقرية حجازة

يستكمل فريق عمل حياة كريمة، بناء على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن ناحيته، أكد المهندس ناحج مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، أنه تم القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 19 من المشروعات الجارية بقرية حجازة بمركز كوم أمبو والتى تشمل 11 تابعا تضم 28 ألفا و569 نسمة.

استبعاد المقاولين المقصرين لضمان نسب الإنجاز

وأشار إلى أنه خلال الجولة تم التشديد على ضرورة الالتزام بتوجيهات محافظ أسوان لتكثيف الجهود وتلافى كل الملاحظات والمشكلات، بالإضافة إلى الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشىء لأصله مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز والانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

تفقد مشروعات حياة كريمة

كما أوضح أنه تم تفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية ومتابعة تقديم مختلف المعاملات المتاحة للمواطنين، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مدرسة نجع العرب الابتدائية، وكوبرى المنشأ على مصرف أحمد مصطفى بنسب تنفيذ 100%.

ولفت إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب لتغذية ودعم المناطق المحرومة بنسبة 85 %، علاوة على تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة مدرسة الخور الإعدادية بنسب 80%، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مركز شباب نجع العرب بنسبة 73%، ومشروع إنشاء مركز شباب حجازة بنسبة 70%.

جدير بالذكر أنه تنفذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة فى جميع قرى ومراكز محافظة أسوان، بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجعًا وكفرًا وتابعًا.

مشروعات حياة كريمة