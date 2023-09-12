الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان تنكس أعلامها تنفيذا لقرار الحداد

محافظة أسوان
محافظة أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية، بالإضافة إلى المدارس، وإلغاء أى إحتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد. 

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان الحداد لمدة 3 أيام تضامناً مع ضحايا شعبى المغرب وليبيا الشقيقين عقب موجه الزلازل والأعصار التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية. 

رفع درجة الاستعداد 

وكلف محافظ أسوان برفع درجة الإستعداد خلال الفترة الحالية، وحتى إنتهاء إعصار دانيال الذى إجتاح عدد من المحافظات، على أن يتم منع الأجازات بكافة أقسام المستشفيات، والتنسيق المتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومديرية الصحة وغرف العمليات الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مع توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية. 

توفير مضادات السموم وزيادة أعداد الأطباء 

ووجه المحافظ أيضاً بقيام مديرية الصحة بتوفير مضادات السموم وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين، وتوفير آسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، فضلاً عن وجود أطباء وفنيين بأقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم. 

شدد اللواء أشرف عطية على أهمية التأكد من توافر ماسكات الأكسجين وتوافر الأمصال ، مع تجهيز فريق الإنتشار السريع لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة عند الإحتياج إليهم، وتوفير وسائل نقل مناسبة لأداء أعمالهم على أكمل وجه. 

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام برئاسة الاجتماع تنسيقى لخطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

وذلك ضمن استعدادات محافظة أسوان المبكرة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة والإستفادة من الدروس السابقة.

وحضر الاجتماع كلاً من: العميد ماجد سعودى المستشار العسكرى للمحافظة، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية، ورؤساء الوحدات المحلية، و مديرى الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.  

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أسوان ليبيا

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