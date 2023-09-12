منظمة المرأة العربية تطلق دورة تمكينية للقيادات النسائية حول إدارة الحملات الانتخابية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات (الدورة التمكينية للقيادات النسائية حول إدارة الحملات الانتخابية) التي تعقدها منظمة المرأة العربية في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2023 افتراضيا عبر تطبيق زووم وتستهدف متدربات من سلطنة عمان.

في مستهل كلمتها الافتتاحية، أعربت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية عن عميق الحزن والأسف على المصاب الأليم الذي ألمَّ بالمملكة المغربية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مخلفًا الآلاف من الضحايا من القتلى والمصابين، وكذلك على ما تعرضت له دولة ليبيا من سيول مدمرة خلفت بدورها عددًا كبيرًا من الضحايا.

وعبرت عن خالص التعازي والمواساة لكلا البلدين العربيين العزيزين راجية أن يغمرهما الله وسائر البلاد العربية بحمايته ولطفه.

وثمنت كيوان، الموقف الإيجابي للسلطات العمانية تجاه قضايا المرأة وانعكاس هذه الموقف على السياسات وبرامج العمل والتوجه الوطني العماني العام نحو تأكيد حقوق المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في مختلف المجالات.

دراسة أوضاع المرأة

وأشارت إلى أن المنظمة كانت قد بدأت نشاطها بعمل بحثي موسع لدراسة أوضاع المرأة في الدول الأعضاء وأعقبت ذلك بتنفيذ برامج متنوعة لتمكين النساء وبناء قدراتهن وتعزيز فرص نجاحهن بما يشمل تأهيل النساء على خوض العملية الانتخابية بالكامل بما فيها الشق المتعلق بمراقبة الانتخابات وإبداء الملاحظات لتطوير الأنظمة والسلوكيات الانتخابية.

ولفتت إلى أن هذه الدورة جاءت بناء على رغبة سلطنة عمان لتأهيل السيدات تمهيدا للانتخابات القادمة في البلاد، مؤكدة أن هذا الطلب يعكس بشكل عملي توجهات السلطات العمانية تجاه دعم المرشحات في الانتخابات المقبلة بالسلطنة.

ورجوعًا إلى ما يواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن من كوارث طبيعية، أشارت إلى تبني المنظمة برنامجًا يتعلق بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية بطريقة تراعي احتياجات النساء والفتيات، فضلا عن دعم النساء في مواجهة مثل هذه الأزمات، مضيفة أن المنظمة ستسعى في الفترة القادمة لتفعيل هذا البرنامج.

تمكين المرأة العمانية

وفي كلمة معاني بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، نقلت للحضور تحيات ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، مؤكدة أن كافة القائمين والعاملين بالوزارة ممتنين للمنظمة ولجهودها ويرجون لبرامجها دوام التوفيق والنجاح.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية وإشراكها في الحياة السياسية، ينطلق من السياسات والخطط الوطنية والقوانين والأنظمة التي أقرتها سلطنة عمان للمرأة.

وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية أعدت حزمة من البرامج لبناء القدرات والتمكين القيادي تعزيزا للمرأة المترشحة لانتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة.

كما أكدت على أهمية الشراكة والتكامل بين الأدوار الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي ختام كلمتها تقدمت بالشكر الجزيل لجميع الحضور ولكل من ساهم في إعداد وتقديم هذا البرنامج.

تستهدف الدورة تأهيل النساء العمانيات لانتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة، وتتناول جلساتها العديد من الموضوعات تشمل: جهود وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية في العملية الانتخابية، والنظام الانتخابي في سلطنة عمان ومشاركة المرأة العمانية في الحياة السياسية، وموارد النفوذ السياسي وحقيبة المرأة المرشحة، ومعرفة الأطر الانتخابية وبناء فريق العمل ومهامه، والأنظمة الانتخابية وتأثيرها على فرص الفوز للنساء المرشحات، والسلوك التصويتي، وفرص المرشحة في التواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة، وما يتعلق بمهارة بناء الأجندة الانتخابية ، وكذلك النفقات الانتخابية وكيفية تغطيتها.

يقوم بالتدريب كل من الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، و الدكتور سيف بن ناصر المعمري أستاذ المناهج والتربية والتربية على المواطنة، ورويدا حمادة خبيرة في دراسات النوع الاجتماعي، ومحمد شمس الدين باحث سياسي، وفيليب أبو زيد المستشار الإعلامي.