اختتام فعاليات الدورة التدريبية الثانية للمرأة العربية "الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية"

اختتمت أمس الخميس أعمال الدورة الثانية بعنوان "الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية"، وتعقد في إطار البرنامج الذي تتبناه منظمة المرأة العربية حول (إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة).

وأكدت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة في كلمتها الختامية أن هناك صيغا مختلفة تقوم بها كل دولة في إدارة الانتخابات، وأن من أهم ما جاء في التجارب التى تم استعراضها خلال هذه الدورة خاصة التجربة المصرية هو أن القائمين عليها يحاولون دائما تطوير أدائهم، أي أخذ العبر من كل تجربة لتحسين وتطوير عمل الآليات التى تقوم بها سواء لإدارة الانتخابات أو المشاركة فيها.

وأشارت المديرة العامة للمنظمة إلى أن قاعدة إجراء عملية انتخابية تتسم بالديمقراطية تبدأ بعدم الانحياز من قبل الجهات التي تجري الانتخابات لفريق عن آخر، وتوفر حرية للناخب وحرية للمرشح.

كما أكدت أن المنظمة تهتم للعمل والسعي من أجل أن تتوفر الفرص المتساوية للنساء كما للرجال في الدخول في العملية الانتخابية على كل المستويات وكذلك بتوفير فرص متساوية بين الجنسين؛ للمشاركة عبر الترشح وتحقيق فرص الفوز.

وأضافت الدكتورة فاديا كيوان، أن عملية مراقبة الانتخابات هي متابعة ورصد أي حالات مخالفة أو خلل في العملية الانتخابية ويجب أن يكون لها هيئة مستقلة عن الهيئة التي تنظم الانتخابات، وينبغي تطوير السلوكيات الانتخابية والعمل على توعية المواطنين من الجنسين لأهمية الحق في اختيار من يمثلهم ومن يحكمهم.

وقام بالتدريب في الدورة التدريبية التي استمرت في الفترة من 15-17 أغسطس، كل من الأستاذ الدكتور شفيق صرصار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية – الجمهورية التونسية، والدكتور عصام سليمان، الرئيس السابق للمجلس الدستوري في لبنان، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً – مصر.