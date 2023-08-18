مديرة منظمة المرأة العربية تشيد بالتجربة المصرية فى الانتخابات

أشادت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان بالتجربة المصرية في الانتخابات خاصة أن القائمين عليها يحاولون دائما تطوير أدائهم لتحسين عمل الآليات التي تقوم بها سواء لإدارة الانتخابات أو المشاركة فيها.

جاء ذلك في كلمتها الختامية لأعمال الدورة الثانية بعنوان "الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية"، والتي تعقد في إطار البرنامج الذي تتبناه منظمة المرأة العربية حول (إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة).

وأشارت كيوان إلى أن قاعدة إجراء عملية انتخابية تتسم بالديمقراطية تبدأ بعدم الانحياز من قبل الجهات التي تجري الانتخابات لفريق عن آخر، وتوفر حرية للناخب وللمرشح.

وأكدت أن المنظمة تهتم للعمل والسعي من أجل أن تتوفر الفرص المتساوية للنساء كما للرجال في الدخول بالعملية الانتخابية على كل المستويات، وكذلك بتوفير فرص متساوية بين الجنسين؛ للمشاركة عبر الترشح وتحقيق فرص الفوز.

وأوضحت أن عملية مراقبة الانتخابات هي متابعة ورصد أي حالات مخالفة أو خلل في العملية الانتخابية، مطالبة بأن يكون لها هيئة مستقلة عن الهيئة التي تنظم الانتخابات، وتطوير السلوكيات الانتخابية والعمل على توعية المواطنين من الجنسين لأهمية الحق في اختيار من يمثلهم ومن يحكمهم.

وناقشت الدورة- التي استمرت فعالياتها ثلاثة أيام عبر تقنية زووم- موضوع الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية، بمشاركة ممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء، والإعلاميات المشاركات في المراقبة على الانتخابات، وذلك من 6 دول عربية هي الأردن، الجزائر، السودان، لبنان، ليبيا، واليمن.