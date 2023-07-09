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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منظمة المرأة العربية تعقد ورشة عمل افتراضية لتقييم سياسات التمييز الإيجابي لصالح النساء

منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية

تعقد منظمة المرأة العربية، ورشة عمل افتراضية يوم الأربعاء المقبل، لعرض نتائج وتوصيات دراسات المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع البحثي الإقليمي الذي تتبناه المنظمة حول "تقييم سياسات الكوتة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية".


تتناول الدراسات المعدة في إطار المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع عروضا لتجارب عدد من الدول العربية، حيث تم في إطار المرحلة الثالثة إعداد دراسات ميدانية في كل من: سلطنة عمان - دولة ليبيا - والجمهورية اليمنية. فيما مثلث المرحلة الرابعة من المشروع، إعداد دراسة مكتبية حول واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في كل من: الإمارات - البحرين- السعودية - قطر- الكويت. هذا بالإضافة إلى قراءة تحليلية للدراسات المنجزة في إطار هاتين المرحلتين من المشروع، تتناول تحليل للسمات والخصائص المميزة لكل تجربة، تحدياتها والنتائج والتوصيات المستخلصة. 

 

وكانت منظمة المرأة العربية قد بادرت بتبني مشروع بحثي إقليمي مقارن حول سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتة)، وذلك بهدف تقييم فعالية واستدامة تلك السياسات لجهة تعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.

منظمة المرأة العربية الحياة السياسية المرأة العربية الكوتة مشاركة المرأة العربية

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