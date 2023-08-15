الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق الدورة التدريبية الثانية لمنظمة المرأة العربية

الدكتورة فاديا كيوان
الدكتورة فاديا كيوان

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثانية في إطار البرنامج الذي تتبناه منظمة المرأة العربية حول (إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة)، بعنوان "الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية".

وافتتحت الدورة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بكلمة رحبت فيها بالسادة المدربين والمتدربات من الدول الأعضاء من الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والإعلاميات.

وأوضحت أن الهدف من الدورة هو تنشيط  ثقافة الديمقراطية المواكبة للانتخابات وخاصة فيما يتعلق بتوفير فرص متساوية للرجال والنساء في المشاركة السياسية (الحق في الانتخاب والترشح) أو في عملية المراقبة على الانتخابات نفسها، مؤكدة أن الثقافة الديمقراطية ليست للنخب فقط إنما هي ثقافة شعبية تشارك فيها كل الأوساط.

وأكدت الدكتورة فاديا كيوان على أن المنظمة صممت برنامجاً تدريبياً متكاملاً في موضوع تكوين كوادر عربية مؤهلة للمراقبة على الانتخابات، كوادر مدربة بشكل خاص على مراعاة حقيقة تنوع واختلاف الأدوار والفرص بين الجنسين في أرض الواقع وأثر ذلك على العملية الانتخابية، مضيفة أن المنظمة انتقلت في عملها في هذا المضمار من المرحلة النظرية الى التطبيق حيث تم إرسال فريق من المراقبات اللواتي تدربن في دورات سابقة إلي الجمهورية التونسية لمتابعة الانتخابات على الأرض وقمن بالفعل بعمل مشرف.

وأضافت  أن المنظمة قطعت شوطًا طويلاً في تنفيذ سلسلة من البرامج التي تستهدف نشر وتعميق ثقافة المساواة في الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال السياسي. 

وتضع المنظمة من ضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز مهارات وقدرات النساء لتوفير فرص النجاح لهن وقامت في هذا الإطار بتدريب المئات من النساء في مجالات عدة.

يشارك في الدورة التدريبية ممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء فضلاً عن الإعلاميات المشاركات في المراقبة على الانتخابات، وذلك من ست دول عربية هي الأردن، الجزائر، السودان، لبنان، ليبيا، اليمن.

ويقوم بالتدريب في الدورة كل من الأستاذ الدكتور شفيق صرصار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية – الجمهورية التونسية، والدكتور عصام سليمان، الرئيس السابق للمجلس الدستوري في لبنان، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً – مصر.

الطعون الانتخابية العملية الانتخابية الانتخابات الديمقراطية متابعة الانتخابات منظمة المرأة العربية يوم الثلاثاء

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