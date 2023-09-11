منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-9-2023

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.