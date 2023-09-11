الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-9-2023

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 10-9-2023

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10-9-2023

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل 8.18  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

الريال السعودي سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودى اليوم الاثنين الجنيه المصري البنوك المصرية

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء "المشاط" بالمديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولى

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأحد 10-9-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 10-9-2023

سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 10-9-2023

"الإسكوا" تعقد حلقة عمل حول بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية

البنك الدولي يناقش الموازنة بين الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 10-9-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الأحد 10-9-2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

عاجل.. أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

الهلال الأحمر الليبية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مواجهة إعصار "دانيال" وحجم الخسائر

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

طوارئ فى الإسكندرية بسبب العاصفة "دانيال".. و6 تعليمات مهمة للمواطنين

أتربة تغطى السماء.. العاصفة دانيال تصل الإسكندرية وإجراءات عاجلة بالمحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب