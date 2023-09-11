الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يشغل أذهان الكثيرين من المواطنين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال السعودي أمام سعر الجنيه المصري بتعاملات اليوم وجود استقراراً ملحوظاً طبق آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في كافة البنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

ويتساءل الكثير من المواطنين عن حركة أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري، لذا تستعرض “الدستور” سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية. 

 

أسعار الريال السعودي اليوم 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 11-9-2023

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعره  اليوم الاثنين 11 سبتمبر بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 سبتمبر في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي  اليوم الإثنين 11 سبتمبر في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 سبتمبر ببنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 سبتمبر في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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