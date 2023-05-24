سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري، مسجلاً نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري

بعد انخفاض سعره خلال منتصف التعاملات، ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2023 في عدد من البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 33.11 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

كما انخفض سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.11 جنيه للشراء، 34.29 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات انخفاضًا ليبلغ نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 انخفاضًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.