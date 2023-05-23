الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في منتصف التعاملات

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري، استقرارًا حيث سجل نحو 33.33 جنيهًا للشراء، و 33.45 جنيهًا للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري

نستعرض خلال السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري حيث سجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 استقرارًا في بنك القاهرة، حيث سجل 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

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سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري استقر خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

 

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع

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