تردد القناة الناقلة لمباراة إنتر ميامي في الدوري الأمريكي من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

تردد القناة الناقلة لمباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

يخوض فريق إنتر ميامي عدة مباريات جديدة في إطار منافسات بطولة الدوري الأمريكي نسخة 2023.

ويلتقي إنتر ميامي مع خصمه سبورتينج كانساس على ملعب درايف بينك في إطار لقاءات الدوري الأمريكي فجر اليوم

وفاز إنتر ميامي في الجولة الماضية على لوس أنجلوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واحتل إنتر ميامي حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، في المجموعة الشرقية، أما سبورتينج كانساس فيمتلك 32 نقطة في المركز الحادي عشر في المجموعة الغربية.

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تردد القناة الناقلة لمباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

تذاع المباريات عبر قناة (Apple TV)، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأمريكي. إضافة لقناة "الكويت الرياضية" والتى حصلت على حقوق بث مباريات إنتر ميامي منذ فترة قريبة.

تردد القناة الناقلة لمباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

تردد قناة الكويت الرياضية عبر القمر الصناعى عرب سات

القمر الصناعى: عرب سات

التردد 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد القناة الناقلة لمباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

تردد قناة الكويت الرياضية عبر القمر الصناعى نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

استقطاب: رأسي

معدل الترميز 27500:

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

وعلى صعيد متصل فإن مبارايات فريق إنتر ميامي ستكون متاحة عبر الإنترنت عن طريق البث المباشر.

إضافة إلى قيام تطبيق "Apple Tv" بعرض جميع مباريات الدوري الأمريكي لجماهير المسابقة حول العالم.

موعد مباراة إنتر ميامي وكانساس

التقى فريق إنتر ميامي مع فريق سبورتنج كانساس اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ومن ناحية أخرى تقام المباراة فى أمريكا وأمريكا اللاتينية وبطولات دولية