السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: انضمام الاتحاد الإفريقى كعضواً رسميا فى "العشرين" خطوة تاريخية

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، جمهورية مصر العربية لحضور قمة مجموعة العشرين  G20، والتي جاءت بعنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد"، وتعقد حالياً بمدينة نيودلهي، لافته إلى أن تلك  الدعوة التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت لتأكد مجدداً على ما وصلت إليه مصر من مكانة على الساحتين الأقليمية والأفريقية وما تمثله من تأثير كبير على الساحة الدولية.

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السفير أحمد حجاج يوضح أهمية مشاركة مصر فى قمة العشرين

مشاركة مصر في قمة العشرين يعزز من قوتها الاقتصادية 

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن حرص الهند وهي الدولة التي تترأس تلك القمة هذا العام، لحضور مصر من أجل الاستماع والأخذ برؤيتها في العديد من القضايا وما تشهده الدول من صراعات وحروب وأزمات على كافة المستويات، فضلا عن ما تمتلكه من قدرات ومقومات أشاد بها العالم وتم تصنيفها في التقارير الدولية، يعزز من قوة مصر الدولية والإقليمية، كما يدعم الاقتصاد المصري من خلال الترويج عن خطوات الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تتبناها الجمهورية الجديدة.

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لقاء جانبى بين الرئيس وماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهى

الدور المحوري لمجموعة العشرين 
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن "مجموعة G20 " تلعب دورا محورياً ومؤثراً في الاقتصاد والتجارة في العالم، حيث تجتمع المجموعه سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، باعتباره منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول ومنظمات دولية، لافتة إلي أن دول المجموعة تمثل أكثر من 85 في % من الناتج الاقتصادي العالمي و75 في % من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان العالم .

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خبير اقتصادي يوضح أهم ما جاء في كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين

كلمة السيسي

وأكدت نائبة حماة الوطن، على أن كلمة الرئيس السيسي والتي شملت مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام والأفريقية بوجه خاص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية للجميع، فضلا عن ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، مشيرة الي أن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

 

اختتمت النائبة بيانها ، قائله: إن الزيارة الحالية للرئيس السيسي للهند فرصة كبيرة وهامة لمصر ، لما يتضمنها عقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء وقادة وزعماء دول المجموعة، لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمارات الأجنبية ، معربة عن سعادتها بانضمام الاتحاد الإفريقي كعضواً رسميا في مجموعة العشرين، واصفة تلك الخطوه بالتاريخية للقارة السمراء مما يعكس الأهمية المتزايدة لأفريقيا على الساحة الدولية.

قمة العشرين النائبةنيفين حمدي الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الافريقى مكانة مصر

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