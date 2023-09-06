ترحيب برلمانى بتوجيهات الرئيس بتنظيم المؤتمر العالمى للسكان سنويا

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذى ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم ، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

اهتمام غير مسبوق

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، يشهد اهتماماً ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية غير مسبوق، وذلك في إطار تجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على الجهود المصرية المبذوله في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، مؤكده أن الصحة للافراد والمجتمع ككل هي ركن أساسي من عمليه البناء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية أييضا، لافته إلي أن المؤتمر يعكس اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بملف الصحة والسكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة المصريين.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ألي أن هذا المؤتمر العالمي جاء بعد 29 عاما من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية(ICPD) الذي عقد في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية علي المستوي الدولي، والذي شاركت فيه 179 حكومة وحوالي 11000 مشارك مسجل من الحكومات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

دراسة من البرلمان وتوصيات مهمة

وتابعت النائبة نيفين حمدي، أن مجلس النواب، أعد دراسة عن ملف الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، في وقت سابق، نتج عنها الخروج بالعديد من التوصيات كانت محل اهتمام كبير من جانب الدولة ممثله في وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن منظومة الخدمات الصحية في مصر يبقى التحدي الأكبر الذي يحد من هذه الجهود وهو الزيادة السكانية والتي تلتهم ثمار أي تنمية يمكن تحقيقها.

انعقاد سنوي

وأكدت النائبة نيفين حمدي، أن توجيهات الرئيس السيسي، بتنظيم هذا المؤتمر العالمي بشكل سنوي، بمثابه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية، في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة المستدامة 2030، وفي ضوء تقدم الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن حزمة الأولويات والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحي قوي وفاعل لكل فئات المجتمع، لتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة تحت مظلة تأمينية موحدة، إيمانا بأن الصحة الجيدة تسهم في بناء أجيال أصحاء قادرين على العمل والعطاء.



وتوقعت نائبة حماة الوطن، أن يخرج المؤتمر الدولي، بعدد من التوصيات والقرارات الهامة التي تهدف الي تحسين جودة حياة المصريين بصفه خاصة والعالم أجمع بصفه عامة من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية و السكنية ، لافته الي أن برنامج المؤتمر العالمي، يمثل مرحلة جديدة من الالتزام والأرداة لإدماج قضايا السكان بشكل فعال في مقترحات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق حياة أفضل لجميع الأفراد بما في ذلك الأجيال القادمة.