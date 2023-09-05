بث مباشر... افتتاح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023 برعاية الرئيس السيسى

تقدم “الدستور” بثًا مباشرًا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم، حسب فضائية "إكسترا نيوز".

أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز صحة ورفاه السكان، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى توصيات وخرائط طريق لسبل الاستجابة للتحديات العالمية وتحسين النتائج الصحية.