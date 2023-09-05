الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الزيادة السكانية تلتهم العائد الاقتصادي للدولة

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أكد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية كشفت الكثير من الحقائق حول الزيادة السكانية ومدى التزام الدولة بتوفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين.

القضية السكانية في مصر متشابكة 

وأضاف النائب أحمد عاشور أن القضية السكانية في مصر متشابكة، فمهما حدث من نمو اقتصادي داخل الدولة، يتأثر بنتائج الزيادة السكانية. والقضية السكانية من القضايا ذات الأهمية القصوى التي تناقش ضمن المحور الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع الزيادة السكانية باهتمام خاصة أنها واجهت تهميشًا في بعض العقود الماضية.

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الزيادة السكانية تلتهم العائد الاقتصادي 

 

وأشار عاشور إلى أن الزيادة السكانية تلتهم العائد الاقتصادي الذي تحققه الدولة من إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم، كما أن الزيادة السكانية في مصر تمثل أزمة كبيرة حيث إنه لا يجود توازن بين النمو الاقتصادي والسكاني، مؤكدًا على ضرورة تطوير رأس المال البشري وتحسين نوعية وجودة الحياة.

وقال النائب أحمد عاشور أن المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، علاوة على مواجهة أية معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة للحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي يكفلها الدستور المصري.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" ويعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣

الزيادة السكانية الحوار الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب أحمد عاشور القضية السكانية

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