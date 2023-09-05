الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى اليوم كشفت حجم وخطورة الزيادة السكانية

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للسكان اليوم جاءت كاشفة لحجم وخطورة القضية السكانية وتأثيرها على الخدمات، والتي تعوق دون جني المواطن لثمار التنمية بقوله "بنظرة شاملة.. موارد العالم هل هتبقى كافة أو هل تلبي هذا الحجم من السكان؟".

تنظيم المؤتمر بشكل سنوي 

وأوضح أن دعوة الرئيس وتأكيده استعداد الدولة المصرية لتنظيم المؤتمر بشكل سنوي، باعتبارها منصة كبيرة ومهمة جدًا تطرح فيها قضية الزيادة السكانية- تأتي تكليلًا لجهود الدولة المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى.

وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة لمواجهتها والحد من تزايد معدلات النمو السكاني.

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الصحة تُطلق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023

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وزير الصحة يوجه التحية للرئيس السيسى لرعاية المؤتمر العالمى للسكان

وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة

وأكد "عمار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدءوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكل ربوع مصر وصولًا للريف المصري.

وأوضح أن المؤتمر يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، وهو ما يبرز التعامل مع تلك القضية من منظور شامل يراعى كل أبعادها، ويحقق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى، لاسيما وأن مواجهة النمو السكاني قضية وطن بمؤسساته تحتاج لتكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية، من خلال تنفيذ خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستراتيجية ستتطرق لتمكين المرأة باعتبارها محورًا مهمًا وفاصلًا في القضية السكانية، كما ستسعى للارتقاء بالخصائص السكانية، بما يحقق الوصول لقوى بشرية فاعلة في المجتمع تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة، كما تتضمن ضمان الحقوق الإنجابية وتشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده وكيفية دمج خدماته مع الصحة الأولية.

فرصة لتبادل الخبرات 

ولفت إلى أن المؤتمر العالمي للسكان سيكون فرصة لتبادل الخبرات بين الدول وبعضها في مجال قضايا السكان والصحة، ودور منظمات المجتمع المدنى فى دعمها من أجل سكان أصحاء لتحقيق تنمية مستدامة للدولة المصرية، وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمصريين من خلال برامج مستدامة تعتمد على الصحة فى المقام الأول.

القضية السكانية السكان الرئيس السيسي مصر النائب حسن عمار المؤتمر العالمي للسكان

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