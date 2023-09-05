وزير الصحة يوجه التحية للرئيس السيسى لرعاية المؤتمر العالمى للسكان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، يأتي لمناقشة القضايا ذات الأهمية القصوى، وهي القضية السكانية، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته للمؤتمر.

وقال وزير الصحة، خلال كلمته اليوم في المؤتمر، بحضور الرئيس السيسي: "يأتي تنظيم هذا المؤتمر بعد 29 عامًا من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليًا"، مضيفًا أن مشكلة الزيادة السكانية هي السبب في عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والسكاني.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الصحة والتعليم، سيسهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل، متابعًا: "ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على المساهمة بإيجابية في خدمة المجتمع".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 في العاصمة الإدارية تحت عنوان "من أجل تنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم، حسب فضائية "إكسترا نيوز".

وتشمل فعاليات المؤتمر المنعقد في العاصمة الإدارية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ضوء اهتمام القادة السياسيين بالنظام الصحي في مصر والقضايا السكانية.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز صحة ورفاه السكان، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى توصيات وخرائط طريق لسبل الاستجابة للتحديات العالمية وتحسين النتائج الصحية.