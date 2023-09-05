الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لمواجهة الزيادة السكانية.. اقتراح برلماني بإنشاء نظام صحي موحد

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب استغلال الزيادة السكانية في تحقيق أهداف التنمية المرجوة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية التي بذلتها على مدار السنوات الأخيرة في استغلال الزيادة السكانية، وذلك من خلال دعم النظام الصحي وإطلاق العديد من المبادرات.

تحقيق مستهدافات التنمية الصحية الشاملة

وأضاف دياب، في تصريحات صحفية اليوم، أن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تعكس هذا الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق مستهدافات التنمية الصحية الشاملة، معربًا عن تطلعه في تعزيز وجود نظام صحي موحد في الدولة المصرية، من خلال التأمين الصحي الشامل.

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مواجهة تحديات الزيادة السكانية

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم إلى حد كبير في مسألة القضية السكانية، حيث ينعكس البرنامج على التنمية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن مواجهة تحديات الزيادة السكانية يتطلب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، وهو محور رئيسي تعتمد عليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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المواكبة بين القضية السكانية والتنمية

وشدد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على ضرورة المواكبة بين القضية السكانية والتنمية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون القدرات المالية للدولة تتواكب مع العدد السكاني والزيادة السكانية.

وخلال كلمته أمام  المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الذي انطلقت فاعلياته اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا مستعدون لتنظيم المؤتمر بشكل سنوي، لأنه فرصة كبيرة جدا،  أنه منصة مهمة جدا لتناول قضية الزيادة السكانية، وهناك دول استطاعت السيطرة وتنظيم معدل النمو السكاني ودول كثيرة لم تستطع تحقيق ذلك

وتابع الرئيس خلال كلمته أمام المؤتمر قائلا: "في القارة الأفريقية، سنصل في غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، والموارد الموجودة لدينا ضخمة جدا، ولكن تستطيع أن تساهم في التعامل مع الأمر".

النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب الزيادة السكانية التنمية للمؤتمر العالمية للسكان والصحة

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