برلمانى: مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع كبرى اقتصاديات العالم

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر الدائم لـ"بريكس" يسهم بقوة في زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر، خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكًا وحليفًا قويًا لدول التحالف، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح، خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي، منها تجارة الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، بالاضافة إلى أنها تضم العديد من الدول فى شرق آسيا وأفريقيا، وبالتالي الانضمام خطوة مهمة من خلال التداخل مع هذه الدول عن طريق التبادل التجارى أو التوافقي السياحى.

"بريكس" يحمل كثيرًا من الفرص والمزايا

وأضاف "عاشور" أن انضمام مصر الدائم لمجموعة "بريكس" يحمل كثيرًا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، خاصة أن التكتل يضم ما يزيد علي 40 % من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 % من السلع والخدمات على مستوى العالم.



وأشار إلى أن التكتل يسهم بأكثر 31.5 % من معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وأن الانضمام للـ"بريكس" يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلًا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات، إضافة لتعزيز العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

تحرر من أزمة الدولار

وأكد عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعكس الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية، وإيجاد حلول واقعية للتحرر من أزمة الدولار، موضحة أن الدولة المصرية تعمل بكل قدمٍ وساق لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبرى اقتصاديات العالم.