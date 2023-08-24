أحمد قنديل: انضمام مصر لـ"بريكس" اعتراف دولى صريح بما نشهده من تنمية

قال الدكتور أحمد قنديل، الخبير الاقتصادي، إنه يتقدم بخالص التهنئة للدولة المصرية على انضمامها لتجمع المستقبل بريكس حيث تقدم لعضوية هذا التحالف أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، ولكن لم يتم قبول غير الـ6 دول المعلن عنهم ومنهم الدولة المصرية.

انضمام مصر لبريكس

وأكد الدكتور أحمد قنديل، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية إي تي سي، أن انضمام مصر للبريكس اعتراف صريح من الدول الخارجية بحجم التنمية التي تشهدها الدولة المصرية الآن.

وتابع: "هذا التحالف كان هدفه في البداية التعبير عن الاقتصاديات الصاعدة والمطالبة بتنمية الدول النامية، ولكن الآن هذا التحالف يريد مواجهة التحديات العالمية الاقتصادية والسير على خطى التنمية بين الدول الأعضاء".

واستطرد: "رغم الصعوبات الاقتصادية في مصر إلا أن هناك اعترافا من الدول المجاورة أن مصر سيكون لها مستقبل واعد وأنها تسير في الاتجاه الصحيح".

السير على خطى التنمية

وأشار إلى أن هذا التجمع يضم الدول الواعدة اقتصادياً، والتي من الممكن أن تخدم هذا التحالف وتبادل المنافع بين الدول الأعضاء.