قيادى بـ"حماة الوطن": الرئيس السيسى اقتلع الجماعات الظلامية من جذورها

قال الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الصندوق، إن تأييدهم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة عن قناعة وصدق لما لمسناه على أرض الواقع من إنجازات حقيقية لا تخطئها العين. فمنذ بداية تولي المسئولية كانت الجماعات الظلامية تحاول وتتربص بهذا الوطن للقضاء على هويته ومقدراته وتقسيمه إلى دويلات، ولكن استطاع الرئيس السيسي بتعامله الحكيم، اقتلاع هذه الجماعات من جذورها ودحرها من خلال جيش جسور لا يخشى الموت ولا يهاب الأعداء وشرطة مدنية شاركت مع جيش مصر من أجل هدف واحد ألا يدنس الوطن بهذه الشرذمة التي لا تعرف خلقًا ولا دينًا لا عهدًا.

تحولت البلاد للبناء والتنمية

وأكد محمد أسعد أن مصر تحولت بعد انتصارها ودحرها للإرهاب إلى معركة أخرى وهي التنمية والبناء والتي بدأت بشق قناة السويس الجديدة التي ساعدت في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة وإنشاء مناطق اقتصادية جديدة وزيادة حركة التجارة العالمية وأن القناة حققت أعلى عائدات سنوية خلال العام المالي 2021/2022 والتي بلغت 7 مليارات دولار والعام الجاري بلغت 9.4 مليار دولار.

سياسات السيسي الاقتصادية

وأضاف أن سياسات الرئيس السيسي الاقتصادية أحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات، حيث شكلت عصب التنمية في الاقتصاد المصري الذي حقق طفرة تنموية كبيرة برغم الصعوبات التي واجهها في ظل تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد تم إنشاء 8 مطارات جديدة و26 مركزًا سياحيًا و22 مدينة صناعية واستصلاح 4 ملايين فدان، بالإضافة إلى مشروعات الطرق العملاقة التي بلغ طولها 4800 كيلو متر، وشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث عملت الدولة على النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية وتوفير السلع الغذائية وزيادة حجم الإنتاج ومشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية للدولة المصرية.

السياسة الخارجية

وأشار إلى أن السياسة الخارجية للرئيس السيسي تميزت بعدة مرتكزات للحفاظ على الأمن القومي المصري والالتزام التاريخي لمصر تجاه الدول العربية مما جعل مصر تلعب دورًا محوريًا وفاعلًا للمساهمة في إنهاء الصراعات في المنطقة العربية، وإعادة استقرار هذه البلدان، وأصبحت مصر حريصة على المساهمة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات من خلال التأكيد على تسوية المنازعات بالطرق السلمية واحترام قواعد الشرعية الدولية.

ودعا مساعد رئيس حزب حماة الوطن جموع المصريين إلى انتخاب الرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ودعمًا لاستقرار المنطقة العربية بأسرها وليس مصر فقط.