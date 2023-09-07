نائب رئيس"المؤتمر" يعلن أسباب دعمه للرئيس فى الانتخابات الرئاسية

تغيرت مصر للأفضل في عهده..

أكد أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هناك عدة أسباب جعلتهم يعلنون دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث شهدت البلاد منذ بداية حكم الرئيس السيسي متغيرات كثيرة جيدة سواء فيما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة التي أطلقتها الدولة، بالإضافة لإعادة ترتيب البنية التحتية وتطويرها وإنشاء مدن جديدة، بالإضافة لتغير رؤية المجتمع الدولي لمصر التى أصبحت مستقرة واصبحت عنصرا فاعلا في المجتمع الإقليمي والدولى.

عمل على تحقيق الاستقرار

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات ل"الدستور" إن الأزمة الاقتصادية العالمية والتى تؤثر على الوضع الداخلي في مصر تتطلب تكاتف الجميع للعبور بالبلاد من الأزمة وتتطلب تكاتف الجميع خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة وأنه في فترة حكمه انتقلت البلاد بشكل أفضل في كل القطاعات.

تنويع مصادر السلاح

وأضاف، خالد، أن الرئيس السيسي عمل على تحقيق الاستقرار وتدعيم الأمن القومي حيث عمل على تنويع مصادر السلاح، كما أن الانضمام إلي مجموعة بريكس يعد بداية لانجازات اقتصادية ستحققها البلاد نتيجة للتعاون مع دول البريكس.

الاجدر والافضل

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن حزبه لا يري أن هناك مرشحا مطروحا على الساحة جدير بخوض تجربة رئاسة الجمهورية وقادر على تحمل المسئولية أكثر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن حزبه يرى أن الرئيس السيسي يجب أن يستكمل مسيرته التنموية.



وأشار خالد، إلى أن حزبه يتقدم بشكل مستمر للرئيس السيسي وللحكومة بالأفكار والمقترحات ومشروعات القوانين والحلول والسياسات البديلة التى يراها في صالح البلاد ويجد استجابة من القيادة السياسية التى هي حريصة دائما على الاستجابة لكل ما يصب في صالح الوطن، طيلة فترة حكم الرئيس السيسي.



ونوه خالد، الى أن حزبه شكل لجنة لمتابعة الانتخابات الرئاسية أمس الأول السبت ومن المقرر أن تعقد اجتماع قريبا لتبدأ ببحث استراتيجية دعم حزب المؤتمر للرئيس السيسي وخطوات وفاعليات الحملة الانتخابية باعتبار أن الرئيس السيسي هو مرشح الحزب، متوقعا أن يكون هناك تعاونا بين المؤتمر والأحزاب الأخرى التي تبنت نفس رؤية الحزب بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة مثل مستقبل وطن والمصريين الأحرار وحماة الوطن.