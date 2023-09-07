الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أمينة الشئون السياسية بـ"حماة الوطن": نؤيد ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أكدت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ لأنه يجمع صفات القيادة السياسية الحكيمة في إدارة شئون الدولة في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنه يعتبر أول رئيس في تاريخ مصر يضع استراتيجية للدولة لعام ٢٠٣٠ والتي حددت محاورها في ثلاثة محاور هي: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقالت "سليمان"، في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي حمل على عاتقه تنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال سياسات متوازنة على المستويين الداخلي والخارجي، فعلى المستوى الداخلي ركز على بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش بإمداده بالسلاح وتنويع مصادر السلاح من عدد كبير من الدول دون الاعتماد على دولة واحدة، ومن ثم استطاع أن يؤمن حدودنا في كافة الاتجاهات، ويؤمن ثرواتنا في البحر المتوسط والأحمر وشكل تحالفًا ثلاثيًا وأسس منتدي شرق البحر المتوسط لتصبح مصر المركز الإقليمي للطاقة في منطقة الشرق الاوسط.

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نفذ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي

وأضافت أن الرئيس السيسي نفذ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي ونفذ مشروعات تنموية كبيرة منها بناء عاصمة جديدة ومدن ذكية ومشروعات متوسطة وصغيرة للمرأة والشباب وكذلك النهوض بالعديد من المجالات مثل قطاع التعليم والصحة والصناعة والزراعة، وقد تم إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات، فضلًا عن المبادرات التي تستهدف النهوض بالإنسان المصري ومنها مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومبادرة الاهتمام بالموهوبين فضلًا عن الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي للحاق بركب الدول المتقدمة، ثم مشروع حياة كريمة بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة القيم في المجتمع المصري. 

وتابعت أنه تم بناء مناطق صناعية كثيرة وتنمية محور قناة السويس وتوسيع القناة لتصبح مصر ممرًا أساسيًا للتجارة العالمية ولإفريقيا وتنمية سيناء، واستثمر السياسة الخارجية لتنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠؛ من خلال بناء علاقات خارجية قوية تقوم على مبادئ راسخة أهمها: عدم التدخل في القضايا الداخلية للدول والمحافظة على الدولة الوطنية موحدة ومتماسكة. وقد ساعدت وجهة نظره في أن الحل السلمي هو الأفضل لقضايا المنطقة وتحقيق التنمية قادر على القضاء على الإرهاب في حل قضايا المنطقة أو تهدئتها، واستطاع أن يحول علاقات العداء إلى علاقات طبيعية كما حدث مع تركيا وأعاد العلاقات مع إيران.

رفع مستوى العلاقات مع الدول الكبرى

وأشارت إلى أن القيادة السياسية الحالية تمكنت من رفع مستوي العلاقات مع الدول الكبرى إلى المستوى الاستراتيجي، واستثمرت موقع الدولة كبوابة للقارة الإفريقية لتحقيق التنمية المتبادلة مع الدول الإفريقية، كما أنه نجح في أن تصبح مصر الدولة الأولى في جذب الاستثمارات على مستوى القارة الإفريقية، وزادت معدلات التجارة الخارجية مع العديد من الدول، كما استفادت من خلال زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج في زيادة الصادرات من الموالح والخضروات في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أي حول الرئيس الأزمات إلى فرص، وكللت هذه الجهود بانضمام مصر لمجموعة بريكس لتنضم لمصاف الدول المتقدمة صناعيًا واقتصاديًا، مما يعد مؤشرًا على قوة الاقتصاد المصري، وأيضًا شهادة تقييم لأدائه، ومن المتوقع زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار عام ٢٠٣٠، ومن ثم بناء مزيد من المصانع ومزيد من فرص العمل وتقليل نسب البطالة وارتفاع معدل النمو.

ونوهت بأنها ترى أنه ما زال لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي المزيد لتقديمه خلال الفترة الرئاسية القادمة لمصر للمرأة التي تبوأت أعلى المناصب في عهده إيمانًا بدورها في المجتمع وللشباب الذي فتح أمامه العديد من الفرص ليصبح منهم نائب محافظ ونائب وزير ولذوي الإعاقة واستكمال التنمية الاقتصادية واستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

منطقة الشرق الأوسط للطاقة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن للرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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