الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اللواء طارق نصير: الرئيس السيسى انحاز لإرادة الشعب بكل ثقة واقتدار

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال اللواء طارق نصير، أمين عام  حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لماذا نرشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، لأن الرئيس السيسي انحاز لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار وكان علي قدر المسئولية يوم أن طالبه الشعب بالترشح لرئاسة مصر وقيادتها رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

أسباب دعم وتأييد الرئيس السيسى

وأضاف “نصير” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي انحاز لتاريخ مصر ورمالها وترابها ومستقبلها يوم أن خاضت مصر من خلال جيش قوي هم خير أجناد الأرض وشرطة مصرية باسلة، حيث واجهوا معًا معركة المصير ضد إرهابي عالمي أنشأته ومولته ووفرت له البيئة الحاضنة دول عظمى لا تريد لمصر الخير والاستقرار، لذا اتخذ قراره العظيم تطهير كل بقاع مصر وخاصة سيناء من الإرهاب الأسود وانتصرت مصر في حربها ضد الإرهاب ومحرضيه وحراسه ورعاته ومموليه.

أولويات القيادة السياسية 

 

وأكد نصير توجيه القيادة السياسية أولويات كبرى لتطوير وتحديث ورفع كفاءة وقدرات قواتنا المسلحة الباسلة لحماية الأمن القومي المصري، من خلال امتلاك أعلى منظومات تكنولوجية متخصصة في مجال التسليح.

وأشار إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها قضية التنمية كإحدى الدعائم الأساسية وعنصر أساسي للاستقرار والتطور الاجتماعي والإنساني من خلال استغلال كافة الطاقات المختلفة لدى الوطن وتوجيهها بما يعود بالنفع علي الوطن والمواطن.

 

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الأزمات العالمية 

وأوضح في ظل الأزمات العالمية استطاعت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إقامة عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والزراعية وأكبر مثال على ذلك مشروع المليون ونصف فدان وهو من المشاريع الرائدة في مجال التنمية الزراعية وتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل للشباب

وأكد اللواء طارق نصير أن مشروع المليون ونصف فدان  جزء لا يتجزأ من منظومة الإصلاح الاقتصادي، كما أنه يسهم في سد الفجوة الغذائية التي تأثرت بالحرب الأوكرانية الروسية، لافتًا رغم التحديات الجسام اهتمت القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة بتوليهم المناصب القيادية من خلال دستور 2014، حيث تم تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابة نشاهد المرأة على منصة القضاء، مما يؤكد انحيازه لتمكين المرأة.

وأردف أمين عام حزب حماة الوطن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 استطاعت مصر تحقيق نتائج ملموسة وواقعية في سياستها الخارجية وأدوارها المختلفة العربية والإسلامية والإفريقية والدولية من خلال دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير وكان نتاج ذلك إقدام العديد من الدول مساندة مصر في مشروعها الوطني، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

ودعا نصير جموع الشعب المصري لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، لأنه رئيس وطني آمن بشعبه وأثبت في كل المواقف والتحديات قوته وصلابته في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وأمنه واستقراره.

الرئيس السيسي الشعب المصري مصر طارق نصير حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي

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