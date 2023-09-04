الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق نصير: نعمل جميعًا بروح الفريق من أجل مصلحة الوطن

خلال اجتماع الأحزاب
خلال اجتماع الأحزاب

شارك اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في الجلسة التحضيرية للنسخة الثالثة لملتقى الأحزاب السياسية المقرر انعقاده الخميس المقبل بالشرقية، الذي يضم محافظات: دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء.

تأييد الرئيس

وأكد نصير أن الاجتماع ناقش عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالتنسيق بين الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبار أن حماة الوطن أول حزب سياسي يؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مضيفًا أن الاجتماع تطرق إلى الدور السياسي للأحزاب والأجندة التشريعية لكل حزب خلال المرحلة المقبلة.

وثمن نصير جهود الأحزاب الشريكة التي تعمل من أجل إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو وسيلة، والعمل معًا بروح الفريق الواحد.

واستضاف حزب مستقبل وطن، الاجتماع التمهيدي للتحضير للمرحلة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، المقرر انعقاده الخميس الموافق 7 سبتمبر من الشهر الجاري في محافظة الشرقية.

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"حماة الوطن": الحزب داعم ومؤيد ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

وتناول الاجتماع، بحث الرؤى المشتركة حول القضايا الرئيسية للملتقى في نسخته الثالثة.

وشارك في الجلسة التحضيرية أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، وعصام هلال الأمين العام المساعد والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، والدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب عمرو يونس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية، والأمين العام للحزب.

وتطرق الاجتماع التحضيري، لملف الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل اعلان حزب مستقبل وطن تأييد ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة.

يشارك في الملتقي الثالث قيادات وكوادر ونواب الأحزاب المشاركة في محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء".

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