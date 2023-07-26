"حماة الوطن": الحزب داعم ومؤيد ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

عقدت النسخة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، بحضور كوكبة من ممثلي الأحزاب وبمشاركة وفد رفيع المستوى من حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

وقال اللواء طارق نصير إن هذه هي المشاركة الثانية للحزب في الملتقى والتي تجسد تلاقي أهداف تلك الأحزاب لبناء الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها المصريون تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تحمل المسئولية في مرحلة صعبة من تاريخ هذه الأمة.

وأكد نصير في الكلمة التي ألقاها خلال فعاليات الملتقى أننا جئنا لمحافظة سوهاج للتأكيد على أن تنمية الصعيد ليست شعارًا براقًا، وإنما حقيقة وواقع يجسد تلك المشروعات التي يتم تشييدها وافتتاحها كل يوم.

وأضاف نحن نلتقي هنا جميعًا لتبادل الأفكار والرؤى من أجل ضرورة أن نعمل معًا يدًا بيد وكتفًا بكتف من أجل (بناء الوطن) ورفع مستوى الوعي للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية القادمة للحفاظ على مقدرات هذا الوطن، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع وبخاصة في الكثير من محافظات الصعيد.

وطالب نصير المواطنين من أبناء الصعيد بالوقوف خلف قيادتهم الحكيمة في هذه الفترة المفصلية التي تواجه العديد من الأوطان، وخاصة دول الجوار التي تعاني من تناحر أبناء الوطن الواحد وطالبهم بضرورة الاحتكام لصوت العقل وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية.

ودعا نصير إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم كافة ممثلي الأحزاب لمتابعة ما يخرج من توصيات وتنفيذها على أرض الواقع بالمشاركة مع الجهات المعنية والتنفيذية.

ووجه الشكر لممثلي الأحزاب من كافة المحافظات على المشاركة الفعالة والتي تعبر بصدق عن مدى إخلاص هذه الأحزاب من أجل بناء الوطن.

وأكد نصير في نهاية النسخة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية، أن حزب حماة الوطن كان قد أصدر بيانًا لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية يشهد بها القاصي والداني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولًا إلى الجمهورية الجديدة.