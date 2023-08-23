الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مستقبل وطن" يكشف أهم منطلقات الحزب لتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

مستقبل وطن
مستقبل وطن

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن بيان الحزب لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة جاء لعدة منطلقات موضوعية موجودة على أرض الواقع وكلنا نلمسها وتحققت على مدار 10 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية dmc، أن مشهد 2011 و2013، كانت مصر شبه دولة ولا يوجد بها أمان حتى على مستوى الأمن الداخلي، كما كان هناك انحدار في الخدمات، وتقليص دور مصر الإقليمي والعالمي وطرد مصر من الاتحاد الإفريقي. 

أهم المبادرات

وتابع: مبادرة مثل حياة كريمة، تعم كل قرى مصر وهي غير مسبوقة على مستوى الدولة المصرية وكانت محل إشادة من كل دول العالم، وكذلك مبادرات في قطاع الصحة واستطعنا من خلالها اجتياز كورونا، وسياسة الإصلاح الاقتصادي التي قام بها الرئيس واستطعنا امتصاص الأزمة الاقتصادية في كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنه يوجد بعض المعاناة يتحملها المواطن، ولكن لولا الإنجازات التي تمت لكانت الأزمة التي يمر بها العالم أثرت كثيرًا على مصر.

وأكد أن أهم إنجازات الدولة هي تمكين الشباب في الحياة السياسية والدفع بهم في مواقع تنفيذية، كما أن الأحزاب السياسية تباشرأعمالها بحرية.

مستقبل وطن إعادة ترشيح الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة منطلقات أهم المبادرات حياة كريمه الحياة السياسية

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