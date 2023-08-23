"مستقبل وطن": مقتنعون تمامًا بما حدث من إنجازات فى عهد الرئيس السيسى

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، مؤكدًا أن الحزب لديه قناعة تامة بما حدث خلال العشر سنوات الماضية من إنجازات على أرض مصر.

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "نحن نعاني اقتصاديًا مثل أي مواطن مصري وندرك هذا جيدًا، لكن ندرك أن الأزمة الاقتصادية سببها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وهذا أصاب العالم كله وليس مصر فقط".

حسام الخولي: مصر من أكثر الدول تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية

وتابع: "إحنا أكثر دولة تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية لأننا أكثر دولة تستورد من الخارج حتى القمح"، مؤكدًا أن الأزمات العالمية تمر مهما طالت، وبمجرد مرورها الدولة المصرية ستقفز قفزة كبيرة إلى الأمام.

واستكمل: "الدولة اهتمت بكل شيء مثل البنية التحتية والطرق والزراعة وغيرها"، مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية تعوق التنمية بشكل كبير.