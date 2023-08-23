الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو "برلمانية مستقبل وطن" يكشف أسباب دعم الحزب الرئيس السيسى

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

علق النائب كريم طلعت السادات، عضو الهيئة البرلمانية لـحزب مستقبل وطن، على إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، كاشفًا عن أسباب دعم الحزب للرئيس السيسي.

وقال كريم السادات خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا بد من التكاتف خلف القيادة السياسية لبناء الدولة المصرية نحو المستقبل، ودعم الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة، رغم الظروف الصعبة الاقتصادية عالميًا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن الحزب أعلن عن دعمه لترشح الرئيس السيسي، لاستكمال خطة التنمية ودعم الاستقرار والتحول للجمهورية الجديدة.

كريم طلعت السادات الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية اكسترا نيوز الدولة المصرية

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