"مستقبل وطن": تأييدنا للرئيس السيسي دعوة لإكمال المهمة والقادم أفضل

علق المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن بيان الحزب يُعلن تأييد الرئيس السيسي لإكمال المهمة.

وأضاف أن الدولة شهدت خلال عشر سنوات من حكم الرئيس السيسي طفرات غير عادية في مجالات متعددة.

وأشار إلى أن هناك مشكلات اقتصادية محسوسة، لكنها ليست بسبب الحكومة، لافتاً إلى أن هناك سببين لهذه الأزمة، يتمثلان في الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وأوضح أن العشر سنوات الماضية شهدت بناء أساس الدولة في كل القطاعات، متابعاً: "القادم سيكون أفضل، والرئيس السيسي عمل أساس قوي جدا، وإن شاء الله النتيجة جاية قريب".