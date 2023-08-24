"مستقبل وطن" يكشف أهم أسباب ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة ويعدد إنجازاته

قال محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أسباب ترشيح الحزب للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لو عدنا لثورة 30 يونيو عندما خرج الشعب المصري غاضبًا من الإخوان، وكان موقف وزير الدفاع وقتها الفريق عبدالفتاح السيسي، بطولي والذي كان علامة فارقة في حياة المصريين ومن العوامل الناجحة في هذه الفترة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc أن الرئيس السيسي نجح خلال العشر سنوات في العديد من الانجازات، مشيرًا إلى أن العالم كان كله غير معترف بثورة 30 يونيو، وتم تعليق عضوية مصر بالكثير من المنظمات العالمية واليوم في 2023 مصر تلعب دورًا إقليميًا ودوليًا وعادت لها مكانتها.

وتابع، أن مصر في كل الاتجاهات تحقق تنمية وتقوم بعمل طرق وكباري ومرحلة جذب المناخ الاستثماري بالاضافة للنقل النهري وما تحقق فيه.

الوضع الاقتصادي والتأثيرات عليه

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الشغل الشاغل للمواطن ففي 2019 كان هناك الكثير من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري بسبب كورونا والعالم كله وبعد تعافينا منها وكانت من ضمن نجاحات الدولة المصرية لأنه تم إدارتها بحكمة، لتأتي الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت تأثيرًا سلبيًا على العالم، مما أدى لتأخر النمو الاقتصادي بعض الشيء، وكذلك زيادة الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وتأثيره علينا.

وأكد أن توصيات الحوار الوطني، فيها بارقة أمل لو وضعنا أيدينا على مواقع الخلل في الاقتصاد سنتجاوز هذه المرحلة.