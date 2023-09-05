حلول عملية لمواجهة الزيادة.. أبرز تصريحات الرئيس في المؤتمر العالمي للسكان (إنفوجراف)
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تأثير الزيادة السكانية الذي انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة، وأهمية وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم.
أبرز كلمات الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية
ويرصد “الدستور” خلال الإنفوجراف التالي أهمية وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية:-
- 10 تريليونات جنيه تكلفة البنية الأساسية في مصر خلال 10 سنوات.
- أصعب إحساس هو أن المتاح أقل كثيرًا من المطلوب للمواطن.
- القضية السكانية في مصر من أخطر القضايا.
- الحرية الكاملة في الإنجاب ممكن تسبب كارثة.
- الحرب على الإرهاب تكلفتها كانت ضخمة وعملنا لإعادة الاستقرار والتنمية.
- المجلس القومي للسكان يحتاج لقوة دفع لتعزيز دوره وتحقيق نتائج جيدة.
- مصر خسرت 400 مليار في 2011.. والدولة في أحوج ما يكون لكل دولار فيها.
- لولا الزيادة السكانية لكان الوضع أفضل في مختلف الخدمات.
- التغيير سيحدث في بالعمل وتنظيم قدرات الدولة على عدد السكان.
- الدولة قادرة على الصمود في مواجهة أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وأزمة سلاسل الإمداد.