حلول عملية لمواجهة الزيادة.. أبرز تصريحات الرئيس في المؤتمر العالمي للسكان (إنفوجراف)

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تأثير الزيادة السكانية الذي انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة، وأهمية وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم.

أبرز كلمات الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

ويرصد “الدستور” خلال الإنفوجراف التالي أهمية وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية:-