حزب مصر الحديثة يعلن تأييده ودعمه لترشح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب مصر الحديثة، برئاسة وليد دعبس، عن تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب.



اجتماع المكتب التنفيذي للحزب



وأشار الحزب، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه انطلاقًا من أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، وإيمانًا بأهمية المشاركة الإيجابية، فإن حزب مصر الحديثة، برئاسة الدكتور وليد دعبس، عقد اجتماعًا للمكتب التنفيذي بحضور جميع القيادات، وبمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن مرشح الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف أنه دعمًا من حزب مصر الحديثة للإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها.

التأكيد على دعم جهود الرئيس السيسي

وأكد البيان أن حزب مصر الحديثة سيظل خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيدعم جهوده، متمنين التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبية.

وكانت العديد من الأحزاب السياسية قد أعلنت عن دعمها وتأييدها لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن أبرزها حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن وحزب المصريين الأحرار وحزب المؤتمر وحزب الغد وحزب الحركة الوطنية وحزب الريادة وحزب إرادة جيل وحزب الإصلاح والنهضة، وكذلك تحالف الأحزاب السياسية، وغيرها من الأحزاب.