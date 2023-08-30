الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عفت السادات: السيسي يحقق الإنجازات بهدوء ودون "دوشة"

عفت السادات
عفت السادات

أكد عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بحكمة شديدة في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أننا كنا نرغب في زيادة مدة ملء سد النهضة، وبالفعل نجحنا في هذا الأمر.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، إن الرئيس السيسي يحقق الكثير من النجاحات بهدوء ودون "دوشة" وباحترافية دبلوماسية، مشددا على أن السيسي أجبر الجميع على سماع مصر وأن يعرف الجميع بأننا نتكلم في حقوق وحياة شعوب، مؤكدا أن الرئيس يتعامل كرجل دولة بمعايير حساسة لصالح المواطن في مصر. 

ولفت عفت السادات، إلى أن الإنجازات التي تتحقق في عهد الرئيس المواطن يشعر بها في الشارع، منوها أن مشروع حياة كريمة وصل إلى الناس البسيطة، متابعا أن المواطن البسيط يريد مياه نظيفة ومشاريع صرف صحي وأن يدخل الغاز إلى القرية، وأن يحد مدرسة محترمة ومستشفى لائق.

هناك جهود جبارة تبذل في ملف استصلاح الأراضي

وأردف: "هناك طفرة جبارة في استصلاح الأراضي فهناك 600 ألف فدان في تشكى وهناك آلاف الأفدنة تم استصلاحها في أوقات زمنية غير مسبوقة".

وأكد أننا في المرحلة المقبلة بحاجة إلى دعم الصناعة، لأنها قاطرة التنمية، ولذلك يجب أن نفهم أن المصانع المتعثرة يجب حل مشاكلها، لأن خلق فرصة عمل واحدة أفضل من جمع الضرائب وغيره.

عفت السادات ساره حازم الرئيس السيسي الصناعة

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