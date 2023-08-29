الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب "إرادة جيل": الرئيس السيسى رجل المرحلة القادمة.. ونحن ندعمه

 الرئيس السيسي
 الرئيس السيسي

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الحزب بالكامل يدعم ترشح لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لإكمال المسيرة بقيادته. 

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على  فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالمقارنة بما حدث في عام 2011 وحتى 2013، وما نحن فيه الآن، نجد أننا نعيش الآن في أمن وأمان وهناك تكاتف من قوى الشعب مع القوى السياسية.

وأشار إلى أننا نعيش حالياً فترة من إنجازات ومشروعات عملاقة على أرض الواقع، وهذا دفعنا للتماسك من أجل مصر، فهناك خطوات جيدة على الطريق، وكان هناك قرار بالإجماع بتأييد الرئيس السيسي، للترشح لرئاسة الجمهورية لاستكمال مسيرته، معتبرًا أن السيسي رجل المرحلة القادمة.

النائب تيسير مطر: الرئيس السيسى بقيادته الحكيمة لم يجعلنا فى مشكلة مع أى دولة خارجية

وتابع أن الرئيس السيسي بقيادته الحكيمة لم يجعلنا في مشكلة مع أي دولة خارجية، موضحًا أنه كان هناك مشاورات داخل الحزب حول الأوضاع الاقتصادية ولكنها أزمة عالمية وليست خاصة بمصر فقط، نتيجة الأزمة الأوكرانية وأزمة كورونا، وهي عقبات أمام أي شخص يقود دولة، كما أن المعلومات المتاحة أمام الرئيس تجعله يتخذ القرار السليم.

رئيس حزب إرادة جيل الرئيس السيسي النائب تيسير مطر

الأكثر قراءة

الفيديو الأول لاستقبال الرئيس السيسى لـ"البرهان" فى العلمين

وفاة الناقدة المسرحية الشابة رنا أبوالعلا.. وصلاة الجنازة فى مسجد الشرطة بصلاح سالم

"فى صفقة تغيير دولارات".. 8 يسرقون ملايين جنيه من تاجر فى أكتوبر

أخبار الظهيرة| "التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الخميس وإيهاب الشيحى مشرفًا على "قصر العينى الفرنساوى"

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟