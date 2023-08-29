رئيس حزب "إرادة جيل": الرئيس السيسى رجل المرحلة القادمة.. ونحن ندعمه

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الحزب بالكامل يدعم ترشح لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لإكمال المسيرة بقيادته.

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالمقارنة بما حدث في عام 2011 وحتى 2013، وما نحن فيه الآن، نجد أننا نعيش الآن في أمن وأمان وهناك تكاتف من قوى الشعب مع القوى السياسية.

وأشار إلى أننا نعيش حالياً فترة من إنجازات ومشروعات عملاقة على أرض الواقع، وهذا دفعنا للتماسك من أجل مصر، فهناك خطوات جيدة على الطريق، وكان هناك قرار بالإجماع بتأييد الرئيس السيسي، للترشح لرئاسة الجمهورية لاستكمال مسيرته، معتبرًا أن السيسي رجل المرحلة القادمة.

النائب تيسير مطر: الرئيس السيسى بقيادته الحكيمة لم يجعلنا فى مشكلة مع أى دولة خارجية

وتابع أن الرئيس السيسي بقيادته الحكيمة لم يجعلنا في مشكلة مع أي دولة خارجية، موضحًا أنه كان هناك مشاورات داخل الحزب حول الأوضاع الاقتصادية ولكنها أزمة عالمية وليست خاصة بمصر فقط، نتيجة الأزمة الأوكرانية وأزمة كورونا، وهي عقبات أمام أي شخص يقود دولة، كما أن المعلومات المتاحة أمام الرئيس تجعله يتخذ القرار السليم.