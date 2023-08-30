قيادات "المصريين الأحرار": الرئيس السيسي ساند الإرادة الشعبية وعبر بالدولة لبر الأمان

قال عدد من أعضاء وقيادات حزب «المصريين الأحرار» إن الحملة الشعبية التى أطلقها الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأتى تقديرًا للإنجازات التى تحققت خلال وقت قياسى فى كل المجالات، مؤكدين أن الرئيس السيسى نهض بالدولة بشكل غير مسبوق، ما جعله الأجدر باستكمال المسيرة.

وأكد إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن الحملة الشعبية التى أطلقها «حزب المصريين الأحرار» لدعم مرشحه الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأتى فى سياق تقدير حجم الجهود غير المسبوقة التى بذلتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لتحقيق التنمية المستدامة، على الرغم من الظروف العصيبة القاسية التى تولت فيها حكم البلاد وما مرت بها أيضًا من أزمات دولية، مثل جائحة كوفيد- ١٩، والحرب الروسية- الأوكرانية.

وأوضح «الغزولى»، لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسى استطاع تحقيق العديد من الإنجازات فى قطاعات عدة خلال زمن قياسى، مؤكدًا أن حزب «المصريين الأحرار» بدأ منذ فترة فى الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتوازى مع المشاركة الجادة من الحزب فى الحوار الوطنى.

وتابع: «يعكف حاليًا عدد من قيادات الحزب على وضع خطط التحرك خلال الفترة المقبلة، فى إطار حملة الحزب لدعم مرشحه، مع تكثيف الجهود داخل الحزب وعقد اللقاءات مع أمانات الحزب بالمحافظات لبدء خطط حشد الدعم، بجانب حملات طرق الأبواب وتدشين غرفة العمليات المركزية، وكذا المرصد الإعلامى للمتابعة اليومية لما يستهدف الدولة والرد على الأكاذيب والشائعات التى من المنتظر أن تزيد حدتها خلال الفترة المقبلة».

من جهته، قال وحيد وجيه، عضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار»، إن أسباب اختيار الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليكون مرشحه فى انتخابات الرئاسة المقبلة، يرجع إلى توافق الرؤى التى تسير عليها القيادة السياسية مع البرامج والسياسات التى ينتهجها الحزب منذ تأسيسه.

وأشار «وجيه» إلى أن الرئيس السيسى نجح خلال فترة توليه حكم البلاد فى استعادة هوية الدولة بعدما حاولت جماعات الشر والإرهابيون اختطافها لصالح تحقيق أجندات ومصالح أجنبية خبيثة تستهدف تفتيت البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار على أرضها.

وأكد أن الدولة تعيش أزهى عصور التطوير والبناء وتتمتع بمكانة بين الدول المتقدمة، وعلاقاتها الدبلوماسية والأخوية مع عدد كبير من دول العالم ناجحة، ما أثمر انضمام مصر لمجموعة البريكس، وتكوين صداقات نتجت عنها شراكات اقتصادية واستراتيجية وسياسية واستثمارية.

وأضاف ريمون ناجى، عضو المكتب السياسى، أن الحملة الشعبية التى دشنها حزب «المصريين الأحرار» لدعم مرشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تستهدف توجيه كل أوجه البذل والعطاء والدعم اللازم للمرشح فى العملية الانتخابية، فضلًا عن أن الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وضع العديد من الرؤى الاستراتيجية لتنفيذ أهداف تلك الحملة.

ولفت «ريمون» إلى أن القيادة السياسية هى الأجدر باستكمال تولى مهام الدولة، لما قدمه الرئيس السيسى من جهود غير مسبوقة فى بناء الدولة ووضعها اليوم على مشارف الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الدولة دخلت عهدًا جديدًا مقوماته التنمية والبناء والتطوير، وعاهدت العالم بأن يرى مصر بصورتها ومكانتها التى تليق بها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى منذ حمل روحه على كفه وساند الإرادة الشعبية المصرية، وظل ساهرًا على خدمة الوطن حتى عادت مصر إلى مكانتها دوليًا وإقليميًا ومحليًا.

ونوه بأنه لا يمكن إغفال الظروف العصيبة التى مرت على مصر، ولولا أمانة ونزاهة ورؤية قائدها ما وصلنا إلى الاستقرار، مؤكدًا أن الرئيس السيسى لا يدخر جهدًا لتحقيق حياة كريمة ومعيشة تليق بالمصريين رغم كل التحديات الاقتصادية.

وقال إن النجاحات التى تحققت على أرض الواقع فارقة، واليوم مصر أصبحت تنافس الدول المتقدمة، معتمدة على معدلات نمو اقتصادية إيجابية ناتجة عن سياسات مالية واقتصادية اعتمدت على زيادة معدلات التصدير وتقليل معدل الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والتوجه نحو التصنيع المحلى والاعتماد على الأيدى العاملة، ومن ثم تحقيق نجاحات فى مؤشرات هبوط معدل البطالة بعد إقامة المشروعات الوطنية التى احتضنت طاقات ومهارات الشباب.

واختتم عضو المكتب السياسى، مؤكدًا أن مصر أصبحت صاحبة كلمة مسموعة بفضل سياساتها ورؤيتها المتوازنة والتعامل بالندية.