الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«الدستور» تطلق أولى ندواتها مع ممثلي الأحزاب السياسية حول الانتخابات الرئاسية (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة

بدأت مؤسسة «الدستور» بقيادة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، تنظيم سلسلة ندواتها مع قيادات وممثلي الأحزاب السياسية حول موقفهم من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستضافت «الدستور» في أولى ندواتها حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والنائب معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر.

وتحدث المشاركون في الندوة، حول دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لولاية رئاسية جديدة، وأسباب هذا الدعم، وكذلك خطة التحرك المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية، كما قدموا روشتة تشمل أولويات يجب أن تكون ضمن الأولويات خلال الفترة المقبلة.

جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة 

 

د / مجدي مرشد 
النائب معتز محمود 
جانب من الندوة
د / جيهان مديح 
د / هشام عبد العزيز 
جانب من الندوة 
جانب من الندوة

 

الدستور محمد الباز الأحزاب السياسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي

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