"حماة الوطن" السويس يكرم عدد من ذوي الإعاقات المختلفة

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة السويس، احتفالية اليوم الخميس، لتكريم عدد من ذوي الإعاقات المختلفة وأسرهم.

حضر الاحتفالية التي أقيمت بالمركز الاستكشافي للعلوم بشارع بورسعيد، قيادات وأمناء أمانات الحزب بالسويس، للترحيب الضيوف وفد الأمانة العامة على رأسهم أمينة التضامن الاجتماعي بالأمانة المركزية بحزب حماة الوطن الدكتورة ناريمان الرفاعي.

وقال أمين حزب حماة الوطن بمحافظة السويس، النائب طارق فاروق متولى، إن الحزب فتح حسابات بريدية لعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الأكثر احتياجا.

وأضاف متولي، في تصريح خاص لـ“الدستور”، إن أمينة التضامن الاجتماعي بالأمانة المركزية بحزب حماة الوطن الدكتورة ناريمان الرفاعي سلمت لكل طفل وطفلة من ذوي الهمم دفتر توفير مع التزام الحزب بإيداع مبلغ شهري على حساباتهم.

وأكدت أمينة التضامن الاجتماعي بالأمانة المركزية بحزب حماة الوطن الدكتورة ناريمان الرفاعي، إن الحزب يحرص على المبادرات المستدامة، ونموذجًا لذلك عدم الاكتفاء بفتح حاسابات بريدية للأطفال بل حرص الحزب على الالتزام بإيداع مبلغ بكل طفل بشكل شهري.

وأوضح أمين تنظيم حزب حماة الوطن في السويس، الدكتور وليد خضاري، إن الحزب لديه قواعد بيانات بأغلب الفئات في السويس، وحرصت قيادات الحزب على اختيار الأطفال الأكثر احتياجًا المستحقين للدعم.

وأشارت أمينة الاعلام حزب حماة الوطن في السويس، إن الوقوف إلى جوار المواطنين الأكثر احتياجا تعد من المبادئ الأساسية للحزب، وعدم الاكتفاء بالدور السياسي.

وعبر الأطفال ذوي الإعاقة وأسر عن فرحتهم بمبادرة حزب حماة الوطن، خاصة التكريم المعنوي والاهتمام البالغ.

وقال الطالب مصطفى جمال محمد الأول على الثانوية العامة للمكفوفين في السويس إنه سعيد بالمبادرة وناشد المسئولين بالاهتمام بتوفير أماكن لتدريب ذوي الإعاقة على الرياضات المختلفة مشيرًا إلى تميزه بلعبة كرة الجرس.

وعبرت الطالبة الأولى على المدرسة الأزهرية للمكفوفين الصف السادس الابتدائي والحاصلة على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملًا عن فرحتها بمثل تلك المبادرات التي تكرم ذوي الإعاقة.