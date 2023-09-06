مؤتمر جماهيري لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بالشرقية (صور)

نظم أهالى محافظة الشرقية من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤتمرًا حاشدًا لدعم ترشح الرئيس لفترة جديدة مقبلة، حيث شهدت قرية التلين، دائرة مركز منيا القمح، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

حضر المؤتمر كل من الدكتور محمد سليم، أمين عام حزب مستقبل وطن بالشرقية، والدكتور وديع أنطوان، نائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ على رأسهم النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين تنظيم الحزب فى مصر، والنائب أحمد البنا، عضو النواب والنائب عبدالمجيد الأشقر والنائب خالد عبدالمولى، والنائب على أبوأحمد والنائب وجيه أباظة، والنائبة مي غيث، ولفيف من العُمد والمشايخ بقرى محافظة الشرقية.

مئات الشراقوة يحتشدون لتأييد الرئيس

واحتشد المئات من أهالى الشرقية بالمؤتمر، من أهل القرية والقرى المجاورة ومن عدة مراكز أخرى، والذين أجمعوا على ضرورة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما قام به من إنجازات، وخطة تنمية ومشروعات تنموية وقومية وضعت مصر على بداية الطريق الصحيح.

وضع مصر أصبح مشرفًا على المستوى الدولى

وقال النائب أحمد عبدالجواد، إنه على الرغم من تأثر مصر بالأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تداركت الأزمة، ولا بد أن نذكر الجميع، أنه بالرجوع لعهود الجماعات الإرهابية وعهدهم المظلم كان الأهالى ينتظرون رجوع فتياتهم وأبنائهم بخير لعدم وجود أمان، ويعتبر الأمن أكبر نعمة لأى بلد.

وأضاف عبدالجواد، أن الرئيس السيسى يقوم بعمل بنية تحتية غفل عنها حكام مصر لعقود طويلة، ونجح فى أن يخلصنا من أزمة رغيف العيش، وخلصنا من أزمة العشوائيات وأهم شيء هو الوضع الدولى الذى أصبح مستقرًا، ومؤخرًا دخلت مصر تجمع بريكس ويعتبر ذلك نجاحًا دوليًا غير عادى.

واختتم أن الرئيس السيسي أمر باستصلاح ملايين الأفدنة، ونصر أهالى الريف بعد أن قدم إليهم مبادرة حياة كريمة، كما قدم الرئيس لنا رؤية واضحة نسير وراءها بعد أن قضت مصر عقودًا طويلة دون إصلاحات.

المؤتمر

المؤتمر

المؤتمر

المؤتمر

المؤتمر

المؤتمر