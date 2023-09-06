"دينية حماة الوطن" تؤيد السيسى لفترة رئاسية جديدة.. وتؤكد: رسّخ الانتماء للوطن

قال الشيخ أحمد تركي أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن إننا ندعو كل المواطنين لتأييد وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأن له دورًا كبيرًا في تشكيل الوعي المستنير وترسيخ الانتماء للوطن وتصحيح المفاهيم الخاطئة، فكان اهتمام الرئيس السيسي في عهده ببناء المساجد وصيانتها بشكل غير مسبوق، وتأكيده دائمًا على دولة المواطنة والمساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ على عاتقه مواجهة الفكر الظلامي الذي لا يمت إلى الأديان السماوية بصلة من خلال الفكر الديني المستنير.

بناء المواطن المصري



وأكد أن الرئيس السيسي استطاع خلال فترة حكمه أن يعيد بناء المواطن المصري وتنوير العقول وتحصينها من الأفكار الظلامية الهدامة، موضحًا أن ما قام به لتجديد الخطاب الديني جاء سعيًا لتنقيته من الأفكار المغلوطة التي يستغلها البعض لتضليل أبناء الوطن واجتذابهم إلى طريق الظلام والتدمير.

وأشار إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة على مواجهة حروب الجيل الرابع المتطورة للغاية التي تعتمد على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتلاعب النفسي والعقلي بالشباب الذي استغلته قوى الشر في تفكيك الدول وتقسيمها إلى دويلات، بالإضافة إلى مواجهة الجماعات الإرهابية كداعش وغيرها من الجماعات التي زعزعت أمن واستقرار الدول في العالم.

وشدد على أن حزب حماة الوطن من خلال كوادره المنتشرة في كل محافظات مصر سيعمل على تأييد وانتخاب الرئيس السيسي بقوة ويقين لا يفتر من أجل ما حققه لوطننا ولديننا.