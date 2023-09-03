السفير محمود كارم: "القومى لحقوق الإنسان" مستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أعد مدونة للسلوك الانتخابي وهي منبثقة بما نصت عليه هيئة الأمم المتحدة، وأوضح أن المجلس مستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال إنشاء غرفة مراقبة على مدى 24 ساعة، تتابع ما يحدث ويكون هناك دعم قانوني داخل غرفة العمليات لتقديم المشورة القانونية، وفي نهاية كل يوم يتم إصدار تقرير يحلل ويرصد سير العملية الانتخابية.

- التقارير الحقوقية الخارجية

وحول التقارير الحقوقية الخارجية والتي تحاول النيل من مصر، استنكر تلك التقارير، مؤكدا أنها تتضمن معلومات مغلوطة ولا تضمن أي وقائع حقيقية.

إطلاق التقرير السنوى للمجلس

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق أول تقرير للمجلس بتشكيله الجديد الذي بدأ عمله في يناير 2022.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في كلمتها، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تفاصيل التقرير السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، أن التقرير يحركه الشكاوى التي يتلقاها المجلس من المواطن المصري، مضيفة أن الشكاوى التي يتلقاها المجلس هي العدسة التي يرى ويقيم بها حالة حقوق الإنسان في مصر.

الإعلام له دور مهم فى دعم المجلس للقيام بدوره

وأكدت أن التفاعل مع المواطنين جزء رئيسي من عمل المجلس، لافتة إلى أن الإعلام له دور مهم في دعم المجلس للقيام بدوره، مؤكده أن المجلس على مسافة واحدة من كافة وسائل الإعلام.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبيرة للحقوق المدنية والسياسية والعمل على رفع الوعي بهذه الحقوق، وهي حقوق لصيقة بالمواطن، وهناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة.

وأضافت أن هناك احتياجاً لتدريب جميع العاملين بالنزل لمعاملة النزلاء، مشيرة إلى أن المجلس أجرى 12 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل.