السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير أحمد حجاج يوضح أهمية مشاركة مصر فى قمة العشرين

السفير أحمد حجاج
السفير أحمد حجاج

أوضح السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين وإبراز القضايا الإفريقية الملحة والهامة خاصة فيما يتعلق بملفات حيوية مثل الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة، قائلًا: "إن مجموعة العشرين من أهم المجموعات الدولية، ومشاركة مصر والرئيس السيسي بصفة خاصة جاءت بعد انضمام مصر إلى تجمع بريكس في اجتماع القمة الذي عقد في جنوب إفريقيا".

وأضاف السفير أحمد حجازي، خلال مداخلة عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر على الفور، وكان قبول عضوية جنوب إفريقيا، عضوًا دائمًا في هذه المجموعة، تشارك مثل الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة. 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره رئيس لجنة  النيباد الإفريقية، ركز في الوقت الحالي، على الأولويات التي تضعها إفريقيا على التنمية الزراعية والأمن الغذائي، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أعاقت سلسلة إمدادات القمح من أوكرانيا.

وأشار إلى أنه لا يقل أهمية عن المشاركة الفعلية في هذه القمة إن لم تزد أحيانًا، المقابلات الثنائية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش القمة، مثل الرئيس ماكرون ورئيسة المفوضية  الأوروبية، لافتًا إلى أن مجموعة العشرين من أهم المنظمات الدولية، حيث إن تجارة مصر مع هذه الدول لا تقل عن 88 مليار دولار.

السفير أحمد حجازي قمة العشرين الرئيس السيسي تجمع بريكس الاتحاد الأوروبي

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