السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادي: كان لزاماً على التجمعات والمنصات الدولية إعادة تشكيل نفسها لمواكبة التطورات القادمة

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي

كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أبرز الموضوعات التي طرحت على طاولة قمة مجموعة العشرين، وخاصة من الناحية الاقتصادية، وبالتزامن مع حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه كان لزاماً على التجمعات والمنصات الدولية أن تعيد تشكيل نفسها لمواكبة التطورات القادمة، وسط هذا التوتر العالمي الملئ بالتغيرات الجيوسياسية.

وأضافت أن العالم في حالة لا يحسد عليها من التضخم وسياسية التشديد النقدي التي سببت حالة من الألم الاقتصادي خاصة للدول النامية والناشئة.

وأشارت إلى أن مجموعة العشرين عندما ضمت الاتحاد الإفريقي لديها هي خطوة تأخرت كثيراً لأنه استحقاق للاتحاد الإفريقي وهي حق مشروع له لأنه يمثل امتداد استراتيجي اقتصادي لمجموعة العشرين، فضلاً عن أهمية القارة الإفريقية لما تحتويه من ثروات العالم.

 

 

مجموعة العشرين استاذ الاقتصاد وفاء علي اكسترا نيوز الناحية الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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